Nogent-le-Rotrou

Atelier créatif I Livres fleuris

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Atelier créatif Livres fleuris

L’équipe de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou propose un atelier créatif Livres fleuris . Laissez parler votre imaginaire au sein d’un cadre bienveillant.

Animation gratuite réservée aux adultes.

Samedi 4 juillet à 10h I Sur inscription

Atelier créatif Livres fleuris

L’équipe de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou propose un atelier créatif Livres fleuris . Laissez parler votre imaginaire au sein d’un cadre bienveillant.

Animation gratuite réservée aux adultes.

Samedi 4 juillet à 10h I Sur inscription .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

Creative workshop Books in bloom

The team at the Nogent-le-Rotrou municipal library is offering a creative workshop on Books in Bloom . Let your imagination run wild in a friendly setting.

Free for adults only.

Saturday, July 4, 10 a.m. I Registration required

L’événement Atelier créatif I Livres fleuris Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-27 par OTs DU PERCHE