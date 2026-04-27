Atelier créatif I Livres fleuris Nogent-le-Rotrou
Atelier créatif I Livres fleuris Nogent-le-Rotrou samedi 4 juillet 2026.
Nogent-le-Rotrou
Atelier créatif I Livres fleuris
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Atelier créatif Livres fleuris
L’équipe de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou propose un atelier créatif Livres fleuris . Laissez parler votre imaginaire au sein d’un cadre bienveillant.
Animation gratuite réservée aux adultes.
Samedi 4 juillet à 10h I Sur inscription
Atelier créatif Livres fleuris
L’équipe de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou propose un atelier créatif Livres fleuris . Laissez parler votre imaginaire au sein d’un cadre bienveillant.
Animation gratuite réservée aux adultes.
Samedi 4 juillet à 10h I Sur inscription .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
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English :
Creative workshop Books in bloom
The team at the Nogent-le-Rotrou municipal library is offering a creative workshop on Books in Bloom . Let your imagination run wild in a friendly setting.
Free for adults only.
Saturday, July 4, 10 a.m. I Registration required
L’événement Atelier créatif I Livres fleuris Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-27 par OTs DU PERCHE
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