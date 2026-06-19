Nouveau Anim’Marché avec les Pagod’S’Trotters’S Nogent-le-Rotrou
samedi 4 juillet 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Nouveau Anim’Marché avec les Pagod’S’Trotters’S
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 11:11:00
fin : 2026-07-04 12:11:00
Date(s) :
2026-07-04
Nouveau Anim’Marché avec Pagod’S’Trotters’S.
Rendez-vous tous les samedis de l’été à 11 h 11 sur le marché de Nogent-le-Rotrou (sauf le 1er août à 11 h 45) pour un intermède musical gratuit.
Anim’Marché avec Pagod’S’Trotters’S.
Un duo festif et chaleureux, pour faire vibrer le marché avec un répertoire multi-ethnique, de la samba brésilienne à la chanson française en passant par l’Afrique.
Repli salle des colonnes en cas de mauvais temps .
Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
New Anim’Marché with Pagod’S’Trotters’S.
Join us every Saturday this summer at 11:11 a.m. at the Nogent-le-Rotrou market (except August 1 at 11:45 a.m.) for a free musical interludeE8.
L’événement Nouveau Anim’Marché avec les Pagod’S’Trotters’S Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE
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