Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

La Guinguette de Nogent-le-Rotrou

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-03

C’est parti pour la 3ème édition ! La Guinguette en bord de l’Huisne rouvre ses portes du 3 juillet au 29 août 2026. Ce lieu convivial vous accueille tout l’été du vendredi au dimanche au Parc Louis-Moullin. Une programmation éclectique & festive vous attend avec restauration sur place !! °)

La Guinguette en bord de l’Huisne ouvre ses portes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu festif, gourmand, musical et dansant à Nogent-le-Rotrou sur les bords de l’Huisne !

Ce lieu se veut être un espace où l’on peut prendre son temps, perdre son temps, boire un verre, déguster les assiettes gourmandes salées et sucrées composées avec les produits du Perche. Le tout autour d’une programmation éclectique, festive et ludique. La promesse de rendez-vous chaleureux et détendus cet été )

Les vendredis et samedi, concerts et assiettes gourmandes de 17h à 23h.

Les dimanches, après-midi jeux & more I De 15h à 22h

Réservation conseillée pour la restauration sur place ;) .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 83 28 25 87

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English :

Let’s kick off the 3rd edition! La Guinguette on the banks of the Huisne reopens its doors from July 3 to August 29, 2026. This welcoming venue is open all summer long, Friday through Sunday, at Parc Louis-Moullin. An eclectic and festive lineup awaits you, with food available on-site!! %B0)

L’événement La Guinguette de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-23 par OTs DU PERCHE