Nogent-le-Rotrou

Exposition 10 Artistes 10 Points de vue

De l’Hôtel Dieu au Parc Daupeley Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

Pour sa 5ᵉ édition, l’exposition 10 artistes -10 points de vue invite à découvrir le regard de 10 artistes plasticiens sur la promenade entre l’Hôtel-Dieu et le Parc Daupeley. Au fil de la balade, laissez-vous surprendre par leurs œuvres inspirées de leur environnement proche et/ou lointain.

Pour sa 5ᵉ édition, l’exposition Hors Les Murs, 10 artistes-10 points de vue invite à découvrir le regard de 10 artistes plasticiens sur la promenade entre l’Hôtel-Dieu et le Parc Daupeley. Au fil de la balade, laissez-vous surprendre par leurs œuvres inspirées de leur environnement proche et/ou lointain.

Artistes participants

Boutignon Béatrice, Casano Mélanie, Chedmail Laurent, Faurie Jean-Pierre, Goudin Pascale, Mir Nezan Véronique, Rengeval Jean-Baptiste, Ruhlmann Morgane, Sauvat Abelle, Sauvage Jean-Loup. .

De l’Hôtel Dieu au Parc Daupeley Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 40 20 48

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English :

For its 5th edition, the exhibition 10 artistes -10 points de vue invites you to discover the viewpoints of 10 visual artists on the promenade between Hôtel-Dieu and Parc Daupeley. As you stroll along, let yourself be surprised by their works, inspired by their immediate and/or distant surroundings.

L’événement Exposition 10 Artistes 10 Points de vue Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE