Nogent-le-Rotrou

Fête de la Récup’

Centre commercial des Gauchetières Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La Fête de la Récup’ revient pour une journée autour du réemploi et de la créativité. Au programme stands et ateliers récup, spectacles vivants (fanfare, marionnettes, chorale) et course de caisses à savon dans la rue du Tertre.

Restauration locale sur place.

10h à 18h Gratuit

La Fête de la Récup’ revient pour une journée autour du réemploi et de la créativité.

Au programme ateliers autour de la laine, du textile, des invendus alimentaires, de l’informatique ou encore de l’aluminium, mais aussi spectacles vivants avec marionnettes, chorale et fanfare tout au long de la journée. Sans oublier la course de caisses à savon dans la rue du Tertre.

Restauration et gourmandises locales sur place.

10h à 18h Gratuit .

Centre commercial des Gauchetières Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire les-rdv-recup@ecomail.fr

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English :

The Fête de la Récup? returns for a day of reuse and creativity. On the program: recycling stands and workshops, live entertainment (brass band, puppets, choir) and a soapbox race in rue du Tertre.

Local catering on site.

10 a.m. to 6 p.m. Free admission

L’événement Fête de la Récup’ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE