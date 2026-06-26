Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Initiation plongée sous marine à l’Aquaval

Rue Saint Hilaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Profitez des dimanches de juillet et août pour passer vous initier gratuitement à la plongée sous marine !

De 10h30 à 12h à l’Aquaval, sous réserve d’un ticket d’entrée à la piscine.

Dès 12 ans.

Il est possible de pratiquer la plongée à Nogent-le-Rotrou !

Proposé par le club Perche Plongée durant toutes les vacances d’été, une initiation ludique et ouverte à tous, chaque dimanche, de 10h30 à12h. Il s’agit de faire connaître le club et de promouvoir cette discipline auprès du plus grand nombre. Même si on est loin des côtes, on peut faire de la plongée, malgré tout, sur les terres .

De 10h30 à 12h à l’Aquaval, sous réserve d’un ticket d’entrée à la piscine.

Dès 12 ans. .

Rue Saint Hilaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 32 71 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of Sundays in July and August to try scuba diving for free!

From 10:30 a.m. to 12 p.m. at Aquaval; a pool admission ticket is required.

Ages 12 and up.

L’événement Initiation plongée sous marine à l’Aquaval Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE