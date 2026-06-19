Nogent-le-Rotrou

Vacances d’été au Château Livret-jeu Deviens chevalier

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Deviens Chevalier

À l’occasion d’une visite-enquête, les enfants auront pour mission de collecter les éléments qui composent l’équipement d’un chevalier. Ils pourront observer certaines pièces d’armure et repartir avec le serment du chevalier

Dès 7 ans / Livret 5,50 €

Sur inscription

Livret-jeu Deviens chevalier

À l’occasion d’une visite-enquête interactive en famille, les enfants auront pour mission de collecter les éléments qui composent l’équipement d’un futur chevalier. Ils pourront observer de plus près certaines pièces d’armure et repartir avec le serment du chevalier.

À partir de 7 ans

Tarif (entrée sur le site incluse)

Enfant de 7 à 18 ans => 5,50 €

Adulte accompagnant 5€

Sur inscription .

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

Become a Knight

During an investigative tour, children will be tasked with collecting the items that make up a knight’s equipment. They’ll get to examine some pieces of armor and take home the knight’s oath.

Ages 7 and up / Booklet: 5.50 ?

Registration required

L’événement Vacances d’été au Château Livret-jeu Deviens chevalier Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE