Stage d’initiation et perfectionnement au Basket Nogent-le-Rotrou
Stage d’initiation et perfectionnement au Basket Nogent-le-Rotrou lundi 6 juillet 2026.
Nogent-le-Rotrou
Stage d’initiation et perfectionnement au Basket
5 Rue Saint-Denis Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
A l’occasion des vacances d’été Centre Génération Basket vous propose un stage d’initiation et perfectionnement au basket et c’est gratuit !
Inscription sur place
Du 13 au 17 avril
9h 12h 8 à 12 ans
14h -17h 13 à 18 ans
A l’occasion des vacances d’été Centre Génération Basket vous propose un stage d’initiation et perfectionnement au basket et c’est gratuit !
Inscription sur place
Du 13 au 17 avril
9h 12h 8 à 12 ans
14h -17h 13 à 18 ans .
5 Rue Saint-Denis Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 28 61 74 nbc.basket28@gmail.com
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English :
During the %E9t%E9 summer break, Centre G%E9n%E9ration Basket is offering a basketball camp for beginners and advanced players—and it’s free!
Sign up on-site
April 13–17
9 a.m.–12 p.m.: Ages 8–12
2 p.m.–5 p.m.: Ages 13–18
L’événement Stage d’initiation et perfectionnement au Basket Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE
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