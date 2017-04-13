Nogent-le-Rotrou

Stage d’initiation et perfectionnement au Basket

5 Rue Saint-Denis Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

A l’occasion des vacances d’été Centre Génération Basket vous propose un stage d’initiation et perfectionnement au basket et c’est gratuit !

Inscription sur place

Du 13 au 17 avril

9h 12h 8 à 12 ans

14h -17h 13 à 18 ans

A l’occasion des vacances d’été Centre Génération Basket vous propose un stage d’initiation et perfectionnement au basket et c’est gratuit !

Inscription sur place

Du 13 au 17 avril

9h 12h 8 à 12 ans

14h -17h 13 à 18 ans .

5 Rue Saint-Denis Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 28 61 74 nbc.basket28@gmail.com

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English :

During the %E9t%E9 summer break, Centre G%E9n%E9ration Basket is offering a basketball camp for beginners and advanced players—and it’s free!

Sign up on-site

April 13–17

9 a.m.–12 p.m.: Ages 8–12

2 p.m.–5 p.m.: Ages 13–18

L’événement Stage d’initiation et perfectionnement au Basket Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE