Nogent-le-Rotrou

Ateliers céramique Stage de Juillet par Véronique Vaude

15, rue de Nazareth Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 240 – 240 – EUR

240

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Stage de céramique par Véronique Vaude. Trois jours pour découvrir toutes les étapes !

Réservation => vero.vaude@gmail.com (laisser vos noms, prénoms, n° de téléphone, adresse mail et la date choisie sous réserve de dispo).

Nogent-le-Rotrou 15, rue de Nazareth

Stage de céramique par Véronique Vaude, artisane nogentaise.

Trois jours pour découvrir toutes les étapes !

Vous serez accompagné à travers les différents processus pour réaliser votre objet en céramique. Partez à la découverte des techniques de modelage, assemblez et décorez vos pièces et enfin apprenez à emmailler vos œuvres. Accessible à toutes et tous, sans prérequis, même si ça vous parait difficile voire impossible, vous verrez votre création apparaître sous vos doigts, c’est promis.

Calendrier Juillet 2026

Mardi 7 Juillet 10h 12h et 14h 17h Techniques de modelage

Mercredi 8 Juillet 14h 18h Assemblage

Jeudi 9 Juillet 10h 13h ou Mercredi 22 Juillet 15h 18h Décoration

Tarif Juillet 240€ pour les 12h.

Sur inscription

Alors, n’attendez plus.. A bientôt ! 240 .

15, rue de Nazareth Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 42 35 83 92 vero.vaude@gmail.com

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English :

Ceramics workshop led by Véronique Vaude. Three days to explore every step of the process!

To reserve a spot, email vero.vaude@gmail.com (please include your first and last names, phone number, email address, and your preferred date—subject to availability).

Nogent-le-Rotrou 15, rue de Nazareth

L’événement Ateliers céramique Stage de Juillet par Véronique Vaude Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-25 par OTs DU PERCHE