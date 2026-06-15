Nogent-le-Rotrou

Quartiers d’été 2026

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Profitez du grand air pour jouer entre voisins ou en famille. La Bibliothèque Municipale, L’Espace de Vie Sociale, Le Badminton Club Nogentais et Ludo’Perche vous propose un large choix de jeux et divertissements.

Gratuit I Accès libreFamilles

Profitez du grand air pour jouer entre voisins ou en famille. La Bibliothèque Municipale, L’Espace de Vie Sociale, Le Badminton Club Nogentais et Ludo’Perche vous propose un large choix de jeux et divertissements bouquiner tranquillement à l’ombre ou encore monter au filet pour une partie de badminton.

Gratuit I Accès libre .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

Enjoy the great outdoors with your neighbors or family. The Municipal Library, the Community Center, the Nogentais Badminton Club, and Ludo’Perche offer a wide selection of games and activities.

Free | Open to all

L’événement Quartiers d’été 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE