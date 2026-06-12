Nogent-le-Rotrou

VISITE GUIDÉE DE NOGENT-LE-ROTROU

Départ 19 place Saint Pol (rdv devant l’office de tourisme & commerce) Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Les jeudis de l’été Visite guidée de Nogent le Rotrou.

Les jeudis 16, 23, 30 juillet et 6, 20 et 27 août de 10h30 12h30.

RDV 19 place St Pol, devant l’office de tourisme et commerce pour découvrir la ville avec Delphine, guide conférencière percheronne.

Pensez à réserver !

Les jeudis de l’été Visite guidée de Nogent le Rotrou.

Les jeudis 16, 23, 30 juillet et 6, 20 et 27 août de 10h30 à 12h30.

RDV 19 place St Pol, devant l’office de tourisme et commerce pour découvrir la ville avec Delphine, guide conférencière percheronne.

Pensez à réserver !

Adulte 10 € I 7 à 16 ans 8€

20 personnes maximum 8 .

Départ 19 place Saint Pol (rdv devant l’office de tourisme & commerce) Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire visites.percheronnes@gmail.com

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English :

Summer Thursdays Guided tour of Nogent-le-Rotrou.

Thursdays, July 16, 23, 30, and August 6, 20, and 27, from 10:30 a.m. to 12:30 p.m.

Meet at 19 Place St Pol, in front of the Tourist and Business Office, to explore the town with Delphine, a local guide from the Perche region.

Don’t forget to reserve your spot!

L’événement VISITE GUIDÉE DE NOGENT-LE-ROTROU Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE