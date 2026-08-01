Brocante vide-greniers Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour
dimanche 23 août 2026 · Rue Saint-Symphorien · Suilly-la-Tour
Informations pratiques
Suilly-la-Tour
Brocante vide-greniers
Rue Saint-Symphorien Le bourg Suilly-la-Tour Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Rendez-vous pour cette brocante vide-greniers dès 8h, avec également une exposition d’ancien matériel agricole. Buvette et restauration sur place.
Amateurs de bonnes affaires, chineurs passionnés ou simples curieux, rendez-vous à Suilly-la-Tour pour une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et du partage ! .
Rue Saint-Symphorien Le bourg Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 33 28 63 ajtcomitedesfetes@gmail.com
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English : Brocante vide-greniers
L’événement Brocante vide-greniers Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire