Brocante vide-greniers Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour

Informations pratiques

Suilly-la-Tour

Brocante vide-greniers

Rue Saint-Symphorien Le bourg Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Rendez-vous pour cette brocante vide-greniers dès 8h, avec également une exposition d’ancien matériel agricole. Buvette et restauration sur place.

Amateurs de bonnes affaires, chineurs passionnés ou simples curieux, rendez-vous à Suilly-la-Tour pour une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et du partage ! .

Rue Saint-Symphorien Le bourg Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 33 28 63 ajtcomitedesfetes@gmail.com

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English : Brocante vide-greniers

L’événement Brocante vide-greniers Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire