Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Broc’Land Geek

22b rue de la Marne Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Professionnels et particuliers proposeront des milliers d’objets autour de leurs univers favoris jeux vidéo rétro, consoles vintage, mangas, figurines, comics, produits dérivés, cartes à collectionner, jouets anciens, objets collectors et bien d’autres trésors à dénicher.

Sur plus de 1200 m², l’événement réunira passionnés, collectionneurs et grand public autour des grands univers de la culture geek. Professionnels et particuliers proposeront des milliers d’objets autour de leurs univers favoris jeux vidéo rétro, consoles vintage, mangas, figurines, comics, produits dérivés, cartes à collectionner, jouets anciens, objets collectors et bien d’autres trésors à dénicher.

Tout au long de la journée, petits et grands pourront partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse, placée sous le signe de la nostalgie, de la découverte et de la passion. .

22b rue de la Marne Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40 mairie@soultz68.fr

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English :

Professionals and individuals will be offering thousands of items related to their favorite interests: retro video games, vintage consoles, manga, figurines, comics, merchandise, collectible cards, vintage toys, collector’s items, and many other treasures to discover.

L’événement Broc’Land Geek Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller