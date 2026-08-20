Broc Land Geek Salle MAB Soultz Haut Rhin
dimanche 20 septembre 2026 · Salle MAB · Soultz Haut Rhin
Informations pratiques
Pop Culture, Rétrogaming, Pokémon, Fantasy, Mangas, Jouets Vintage, TCG et Gourmandises… Exposants, créateurs, collectionneurs, tournois, cosplay, jeux, concours et surprises vous attendent dans 4 univers immersifs dédiés à toutes les générations.
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Venez vivre une journée exceptionnelle au cœur de plus de 1200 m² d’animations, d’expositions et de découvertes au BROC’ LAND GEEK – SOULTZ 2026 le dimanche 20 Septembre 2026 de 9h à 17h.
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4 UNIVERS IMMERSIFS À DÉCOUVRIR :
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BROC’ LAND
Exposants rétrogaming, jeux vidéos, mangas, comics, figurines, goodies, jouets vintage, playmo, lego, BD, déco, produits dérivés et bien plus encore…
FANTASY’ LAND
Exposants, créateurs, illustrateurs et auteurs inspirés par les mondes imaginaires : Créatures fantastiques, univers médiéval, fantasy, magie, sorcellerie, elfes, dragons. Nombreuses créations artisanales.
CANDY’ LAND
Exposants spécialisés dans les confiseries, douceurs, gourmandises diverses et plaisirs à partager pour petits et grands.
POKE’ LAND & TCG
Exposants TCG : vente et échange de cartes à collectionner : Pokémon, One Piece, Lorcana, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Magic, Altered et autres univers.
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NOMBREUSES ANIMATIONS :
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ESPACE RÉTROGAMING et TOURNOIS
Retrouvez les consoles qui ont marqué plusieurs générations et venez jouer librement à de nombreux classiques du jeu vidéo. Des tournois et défis seront organisés tout au long de la journée.
– 11h : Tournoi Street Fighter – Super Nintendo
– 14h : Tournoi Guitar Hero – Wii
– 16h : Tournoi Mario Kart – Game Cube
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BOURSE D’ECHANGE POKEMON & TCG (Trading Card Game)
Partagez, complétez votre collection et rencontrez d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…
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ESPACE PHOTOS
Immortalisez votre visite à l’espace photo et repartez avec des souvenirs inoubliables de votre journée.
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LE GRAND JEU DES BLASONS
Choisissez votre blason dès l’entrée et relevez les défis proposés tout au long de la journée ! Récoltez un maximum de points pour tenter votre chance lors du tirage final à 16h30 .
UNE NINTENDO TWITCH A GAGNER !
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CONCOURS LIKE MY COSPLAY
Passionné(e) de cosplay ? C’est le moment de révéler votre talent. Que vous incarnez un héros de manga, un personnage de jeu vidéo, de comics, de fantasy ou de cinéma, venez partager votre passion dans une ambiance conviviale et familiale avec la présence de notre égérie Yuno Owo
Inscription Concours Like My Cosplay avant le 18 Septembre :
https://https://forms.gle/41fmSziV7SZwXn6Q6
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BRASSERIE FOOD
Restauration et boissons sur place.
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Salle MAB
22 rue de la Marne
68360 SOULTZ
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Dimanche 20 Septembre 2026
Horaires : 9h – 17h
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>>>TARIFS SUR PLACE :
Entrée : 3 €uros
GRATUIT pour les -10 ans et PMR
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>>>TARIFS PASS COUPE FILE :
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PASS CULTURE : 5 €
Entrée sans file d’attente
Achat billetterie uniquement sur ce lien :
https://passculture.app/offre/424213753
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PASS COUPE FILE : 6 €
Entrée sans file d’attente
Achat billetterie uniquement sur weezevent
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PASS COUPE FILE FAMILY : 20 €
2 adultes + 2 enfants
Entrée sans file d’attente
Achat billetterie uniquement sur weezevent
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PASS VIP – Accès privilégié : 25 €
Accès au déballage marchand :
• Samedi de 17h à 20h
• Dimanche dès 7h avant l’ouverture au public jusqu’à 17h.
Une occasion unique de découvrir les trésors des exposants avant tout le monde !
Achat billetterie uniquement sur weezevent
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Organisation : Tandem Events France
Renseignements : 06 68 31 79 05
brocland.cie@gmail.com
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*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***
Réserver votre emplacement en cliquant sur ce lien :
https://tinyurl.com/yr85e3r7
Paiement possible par virement ou par chèque (chèque encaissé après l’événement).
Une question ? Contactez-nous :
commercial.tandem.events@gmail.com
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Merci de partager l’événement :
https://www.facebook.com/events/2565734527191181/
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Un univers pour tous, des rencontres, du partage et de la passion !
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Bon Salon à Toutes et à Tous….
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