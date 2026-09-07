Démonstration participative : Comment fabriquer et restaurer un ours en peluche?, La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, Soultz-Haut-Rhin

samedi 19 septembre 2026 · La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l'Ordre de Malte · Soultz-Haut-Rhin

Informations pratiques

Démonstration participative : Comment fabriquer et restaurer un ours en peluche? 19 et 20 septembre La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le prolongement des stages de création d’ours en peluche, une animation bisannuelle à la Nef des Jouets, Pascal Kolbe, collectionneur et créateur, convie les visiteurs à venir le rencontrer à l’occasion de ce week-end des Journées du Patrimoine. Il montrera son savoir-faire et dispensera de précieux conseils pour réaliser son propre ours en peluche ou faire restaurer un ancien modèle. Séances tout public et sans réservation.

La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte 12 rue Jean Jaurès, 68360 Soultz Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 30 92 C’est dans l’ancienne commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, édifice exceptionnel dont l’origine remonte au XIIIᵉ siècle, que Joëlle et Jean-Richard Haeusser ont installé leur collection de jouets anciens et contemporains : poupées, trains, voitures… Tout ici excite l’imagination.

Dans le prolongement des stages de création d’ours en peluche, une animation bisannuelle à la Nef des Jouets, Pascal Kolbe, collectionneur et créateur, convie les visiteurs à venir le rencontrer à de…

©La Nef des Jouets | Ville de Soultz