Exposition : « La brique LEGO® – des univers colorés ! », La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, Soultz-Haut-Rhin

samedi 19 septembre 2026 · La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l'Ordre de Malte · Soultz-Haut-Rhin

Informations pratiques

Exposition : « La brique LEGO® – des univers colorés ! » 19 et 20 septembre La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après 12 ans d’absence, les Lego® font leur grand retour à la Nef des Jouets. Cette nouvelle édition présente une partie des collections des membres de l’Association Brikol&Go, dont celle de Gilles Herbert, président.

Les créations exposées participent à une œuvre collective et portent sur diverses gammes : Lego® Technic, Lego® Botanic, Lego® Icons et Ideas, Lego® Friends, Lego® Creator… Les thématiques sont nombreuses : Moyen Âge, monde animal, univers Marvel et Star Wars et même une incursion à Fabuland, pour les jeunes enfants.

Dix-huit vitrines accueillent l’exposition, ainsi que deux espaces prévus pour des dioramas grand format.

Quelques repères historiques

Née en 1958 dans la ville de Billund au Danemark, la célèbre brique accompagne autant les enfants que les adultes. La grande force de Lego est l’immense variété des briques qui lui valut à juste titre la désignation de « jouet du siècle » à deux reprises. Lego est aujourd’hui le quatrième fabricant de jouets au monde.

La célèbre petite brique a amplement mérité son immense popularité !

La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte 12 rue Jean Jaurès, 68360 Soultz Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 30 92 C’est dans l’ancienne commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, édifice exceptionnel dont l’origine remonte au XIIIᵉ siècle, que Joëlle et Jean-Richard Haeusser ont installé leur collection de jouets anciens et contemporains : poupées, trains, voitures… Tout ici excite l’imagination.

Après 12 ans d’absence, les Lego® font leur grand retour à la Nef des Jouets. Cette nouvelle édition présente une partie des collections des membres de l’Association Brikol&Go dont celle de Gilles à…

©La Nef des Jouets | Ville de Soultz