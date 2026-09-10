Broder son marque-page avec des motifs bretons, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes

Informations pratiques

Broder son marque-page avec des motifs bretons Mercredi 18 novembre, 11h30 Bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T11:30:00+01:00 – 2026-11-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T11:30:00+01:00 – 2026-11-18T12:00:00+01:00

Un atelier, mené par les brodeuses du Cercle celtique de Rennes, pour réaliser un marque-page unique tout en broderies et inspiré par les superbes et riches motifs des costumes bretons.

Atelier à destination des familles.

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 http://bibliotheques.rennes.fr

Atelier de broderie avec le Cercle celtique de Rennes

Cercle celtique de Rennes