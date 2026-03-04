Broderie sur cartes postales, Archives municipales de Lille, Lille

Broderie sur cartes postales Jeudi 16 avril, 14h00 Archives municipales de Lille Nord

Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars

Venez passer un moment à 2 ou 4 mains pour broder et customiser des cartes postales au style Art déco ! Vous découvrirez d’abord des documents d’archives des années 1920-1930 dans les locaux des Archives municipales puis pourrez apprendre les bases de la broderie et revisiter une carte postale ancienne avec votre touche personnelle.

Le matériel de broderie est fourni aux participants.

En partenariat avec les Archives municipales de Lille.

Archives municipales de Lille place Augustin Laurent 59000 lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Atelier d’initiation à la broderie pour revisiter des cartes postales lilloises des années 1920-1930.

