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MADEINPARIS LA BULLE CAFE Lille

MADEINPARIS LA BULLE CAFE Lille

MADEINPARIS LA BULLE CAFE Lille vendredi 1 mai 2026.

Lieu : LA BULLE CAFE

Adresse : 47 RUE D'ARRAS

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-05-01

Fin : 2026-05-01

Heure de début : 20:00

MADEINPARIS Début : 2026-05-01 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59

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