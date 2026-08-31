Brumath Bike Festival Brumath
samedi 3 octobre 2026 · Brumath
Informations pratiques
Brumath
Brumath Bike Festival
rue du plan d’eau Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le Brumath Bike Festival revient les 3 et 4 octobre 2026 au Plan d’eau de Brumath pour un grand week-end autour du vélo, du sport et de la fête.
Le Brumath Bike Festival revient les 3 et 4 octobre 2026 au Plan d’eau de Brumath pour un grand week-end autour du vélo, du sport et de la fête.
Au programme cyclo-cross international UCI Classe 1 avec des coureurs européens, courses pour toutes les catégories, épreuve découverte ouverte aux non-licenciés, randonnée gravel, village exposants et animations.
Côté convivialité, le BBF accueille également son Food Truck Festival, avec plusieurs cuisines et spécialités à découvrir tout au long du week-end, ainsi que la Brumath Bike Party le samedi soir.
Un événement sportif, familial et festif, accessible gratuitement aux spectateurs au cœur de l’Alsace du Nord. 0 .
rue du plan d’eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 20 61 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Brumath Bike Festival returns on October 3 and 4, 2026, at the Brumath Lake for a big weekend of biking, sports, and festivities.
L’événement Brumath Bike Festival Brumath a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Brumath (Bas-Rhin)
- Atelier d’initiation au Kokedama Brumath 12 septembre 2026
- Vide grenier de l’EPSAN Brumath 20 septembre 2026
- Pommes ! Brumath 29 septembre 2026
- Jeu de piste – L’enquête botanique, Médiathèque Les Triboques Brumath, Brumath 3 octobre 2026
- Loto Bingo Brumath 3 octobre 2026