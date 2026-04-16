Brunch Champagne Champagne Marina D. Champagne Marina D Vandières

Vandières

Brunch Champagne Champagne Marina D.

Champagne Marina D 9 rue Fontaine Gillain Vandières Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09

Tout public

Le Champagne Marina D. vous invite à une parenthèse gourmande et pétillante pour célébrer le printemps autour d’un brunch.

Un moment simple et convivial, pensé pour savourer de beaux accords mets et champagne dans un cadre paisible. L’occasion idéale de prendre le temps d’échanger, de découvrir et de trinquer à la belle saison ! .

Champagne Marina D 9 rue Fontaine Gillain Vandières 51700 Marne Grand Est +33 3 26 52 78 16

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English : Brunch Champagne Champagne Marina D.

L’événement Brunch Champagne Champagne Marina D. Vandières a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne