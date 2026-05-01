Brunch Champêtre rdv les Cazelles Bozouls

Bozouls

Brunch Champêtre

rdv les Cazelles PETR Haut Rouergue Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Fête de la Nature ! Au départ du hameau des Cazelles, profitez d’une balade commentée de la flore comestible locale.

Durée 3h, distance 2 km, Brunch Inclus !

Apprenez à prélever les plantes puis à les préparer pour une dégustation ludique et conviviale.

Appréhendez les enjeux de transition à travers une découverte sensible du paysage.

Pensez à prendre de l’eau et des chaussures de marche.

Inscription obligatoire jusqu’au 17 mai via Inscription à la balade gustative au pont de Sentels le 24 mai à 9h30

Contact Paul Roux 05 65 51 60 27 .

rdv les Cazelles PETR Haut Rouergue Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 60 27

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English :

Fête de la Nature! Starting from the hamlet of Cazelles, enjoy a guided tour of the local edible flora.

Duration 3h, distance 2 km, Brunch included!

L’événement Brunch Champêtre Bozouls a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)