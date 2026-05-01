Brunch Champêtre rdv les Cazelles Bozouls
Brunch Champêtre rdv les Cazelles Bozouls dimanche 24 mai 2026.
Bozouls
Brunch Champêtre
rdv les Cazelles PETR Haut Rouergue Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Fête de la Nature ! Au départ du hameau des Cazelles, profitez d’une balade commentée de la flore comestible locale.
Durée 3h, distance 2 km, Brunch Inclus !
Apprenez à prélever les plantes puis à les préparer pour une dégustation ludique et conviviale.
Appréhendez les enjeux de transition à travers une découverte sensible du paysage.
Pensez à prendre de l’eau et des chaussures de marche.
Inscription obligatoire jusqu’au 17 mai via Inscription à la balade gustative au pont de Sentels le 24 mai à 9h30
Contact Paul Roux 05 65 51 60 27 .
rdv les Cazelles PETR Haut Rouergue Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 60 27
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English :
Fête de la Nature! Starting from the hamlet of Cazelles, enjoy a guided tour of the local edible flora.
Duration 3h, distance 2 km, Brunch included!
L’événement Brunch Champêtre Bozouls a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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