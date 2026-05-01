Concert Jazzy Jazzou Parvis de la Galerie Bozouls
Concert Jazzy Jazzou Parvis de la Galerie Bozouls dimanche 17 mai 2026.
Bozouls
Concert Jazzy Jazzou
Parvis de la Galerie Allée Paul Causse Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le nouveau concert de la petite bande de jazz clôture le festival Gueules de loups!
Pour terminer en beauté et en musique le N°2 d’Yvonne , les joyeux chanteurs et pianiste viennent animer le parvis de la Galerie! .
Parvis de la Galerie Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie bernard.zberro@gmail.com
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English :
The new concert by La petite bande de jazz closes the Gueules de loups festival!
L’événement Concert Jazzy Jazzou Bozouls a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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