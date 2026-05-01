Concert Jazzy Jazzou Parvis de la Galerie Bozouls

Bozouls

Concert Jazzy Jazzou

Parvis de la Galerie Allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le nouveau concert de la petite bande de jazz clôture le festival Gueules de loups!

Pour terminer en beauté et en musique le N°2 d’Yvonne , les joyeux chanteurs et pianiste viennent animer le parvis de la Galerie! .

Parvis de la Galerie Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie bernard.zberro@gmail.com

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English :

The new concert by La petite bande de jazz closes the Gueules de loups festival!

L’événement Concert Jazzy Jazzou Bozouls a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)