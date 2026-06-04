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Brunch chez Ty Pouce Ty Pouce Quimperlé

Brunch chez Ty Pouce Ty Pouce Quimperlé samedi 29 août 2026.

Lieu : Ty Pouce

Adresse : 4 Ruelle des Gorrêts

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Quimperlé

Brunch chez Ty Pouce

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Buffet à volonté, sur réservation obligatoire.
Bu bon, du frais, du fait maison, du bonheur sur la table !

– Pain frais, croissant, beurre, beurre de cacahuète, confiture, pâte à tartiner, miel et autres lichouseries.
– Fromage blanc, fruits frais, yaourts, granola.
– Assortiment de fromages et charcuterie.
En supplément Jus de pommes, jus frais de saison, boissons chaudes, oeufs brouillés ou cocotte.   .

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10 

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English :

L’événement Brunch chez Ty Pouce Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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