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Brunch cinéphile Café Mèliès Pau

dimanche 20 septembre 2026 · Café Mèliès · Pau

Brunch cinéphile Café Mèliès Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Café Mèliès
Adresse
14 Place du Foirail
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Brunch cinéphile

Café Mèliès 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rencontre avec Sixtine Audebert et Samuel Guillerand.
les auteurs du livre De vrais cinglés de cinéma, la salle avec amour et acharnement

Véritable excursion parallèle à travers Paris, capitale indiscutable du 7e art, ce livre réalisé à hauteur de strapontin laisse la parole au spectateur anonyme afin de porter un éclairage sur le gros mot de  cinéphilie  — et son jumeau maléfique  cinéphagie  —, en explorant la pratique extrême du cinéma en son milieu d’expérimentation naturel, la salle. Pour ses plus fervents adorateurs, y a-t-il une vie en dehors des salles de cinéma ? Des témoignages hors normes, une galerie de portraits hauts en couleur allant de 16 à 82 ans et incluant toutes les catégories sociales.   .

Café Mèliès 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52  contact@lemelies.net

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English : Brunch cinéphile

L’événement Brunch cinéphile Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau

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