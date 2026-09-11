Brunch cinéphile Café Mèliès Pau
dimanche 20 septembre 2026 · Café Mèliès · Pau
Informations pratiques
Pau
Brunch cinéphile
Café Mèliès 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rencontre avec Sixtine Audebert et Samuel Guillerand.
les auteurs du livre De vrais cinglés de cinéma, la salle avec amour et acharnement
Véritable excursion parallèle à travers Paris, capitale indiscutable du 7e art, ce livre réalisé à hauteur de strapontin laisse la parole au spectateur anonyme afin de porter un éclairage sur le gros mot de cinéphilie — et son jumeau maléfique cinéphagie —, en explorant la pratique extrême du cinéma en son milieu d’expérimentation naturel, la salle. Pour ses plus fervents adorateurs, y a-t-il une vie en dehors des salles de cinéma ? Des témoignages hors normes, une galerie de portraits hauts en couleur allant de 16 à 82 ans et incluant toutes les catégories sociales. .
Café Mèliès 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52 contact@lemelies.net
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English : Brunch cinéphile
L’événement Brunch cinéphile Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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