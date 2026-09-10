AGENDA · Le Mans
Brunch de la rue Dr Leroy Le Mans
dimanche 13 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Brunch de la rue Dr Leroy
centre-ville Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 15:00:00
Date(s) :
2026-09-13
4ème édition.
Achetez vos produits chez vos artisans et commerçants ! Partagez un brunch gourmand rue du Docteur Leroy le 13 septembre prochain, de 11h à 15h.
Animation musicale ambiance pop rock et exposition de l’artiste Cyril Anguelidis. .
centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
4th Edition.
L’événement Brunch de la rue Dr Leroy Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Le Mans
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