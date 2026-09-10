Informations pratiques

Le Mans

Brunch de la rue Dr Leroy

centre-ville Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 15:00:00

Date(s) :

2026-09-13

4ème édition.

Achetez vos produits chez vos artisans et commerçants ! Partagez un brunch gourmand rue du Docteur Leroy le 13 septembre prochain, de 11h à 15h.

Animation musicale ambiance pop rock et exposition de l’artiste Cyril Anguelidis. .

centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

4th Edition.

L’événement Brunch de la rue Dr Leroy Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Le Mans