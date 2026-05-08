Vélo pour tous Le Mans Rue Henri Champion Le Mans

Le Mans

Vélo pour tous Le Mans

Rue Henri Champion Centre de loisirs des Etangs-Chauds Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06 14:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Différents parcours sur route 30km, 57km, 80km, 110km et VTT 12km, 25km, 35km, 45km, et 60km.

Randonnées à allure libre. Port du casque obligatoire pour les mineurs. Vivement conseillé pour tous.

Tarif licenciés FFCT 5€, Autres 7€, 18 ans gratuit.

Inscription de 7h30 à 10h. Clôture de l’organisation à 14h. ravitaillement sur tous les parcours. .

Rue Henri Champion Centre de loisirs des Etangs-Chauds Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 03 13 34

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English :

L’événement Vélo pour tous Le Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Le Mans