Informations pratiques

Uttenhoffen

Brunch de l’Avent à la Ferme Bleue

21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 11:00:00

fin : 2026-12-20 14:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Savourez un moment authentique dans un cadre convivial. Les propriétaires vous accueillent chaleureusement et proposent un buffet composé de spécialités locales dans la chaleur du Kachelofe.

Savourez un moment authentique dans le cadre convivial des jardins de la Ferme Bleue. Les propriétaires vous accueillent chaleureusement et proposent un buffet composé de spécialités locales buffet chaud-froid, sucré-salé, Bredle, Christstollen… dans la chaleur enveloppante du Kachelofe et de la douce ambiance de Noël. .

21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com

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English :

Enjoy an authentic moment in a convivial setting. The owners offer a warm welcome and a buffet of local specialities in the warmth of the Kachelofe.

L’événement Brunch de l’Avent à la Ferme Bleue Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte