Brunch de l’Avent à la Ferme Bleue Uttenhoffen
dimanche 22 novembre 2026 · Uttenhoffen
Informations pratiques
Uttenhoffen
Brunch de l’Avent à la Ferme Bleue
21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 11:00:00
fin : 2026-12-20 14:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Savourez un moment authentique dans un cadre convivial. Les propriétaires vous accueillent chaleureusement et proposent un buffet composé de spécialités locales dans la chaleur du Kachelofe.
Savourez un moment authentique dans le cadre convivial des jardins de la Ferme Bleue. Les propriétaires vous accueillent chaleureusement et proposent un buffet composé de spécialités locales buffet chaud-froid, sucré-salé, Bredle, Christstollen… dans la chaleur enveloppante du Kachelofe et de la douce ambiance de Noël. .
21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com
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English :
Enjoy an authentic moment in a convivial setting. The owners offer a warm welcome and a buffet of local specialities in the warmth of the Kachelofe.
L’événement Brunch de l’Avent à la Ferme Bleue Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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