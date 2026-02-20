Brunch de printemps L’Orée des bois Yvré-l’Évêque

Brunch de printemps

L’Orée des bois Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 11:00:00

fin : 2026-03-22 15:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Près du Mans, le Domaine de l’Epau vous reçoit dans un décor idyllique réunissant l’élégance et le raffinement au sein d’un magnifique parc aux arbres centenaires l’Arche de la Nature.

Au sein de nos salles de réception de l’Orée des bois, nous vous proposons un brunch dans une ambiance familiale et gourmande avec buffet à volonté. Ouvert de 11h à 15h, découvrez au sein de notre salle de réception des saveurs uniques et originales dans un cadre verdoyant. .

L’Orée des bois Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 20 00 events-lodges@domainedelepau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brunch de printemps Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Le Mans