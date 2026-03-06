Brunch du Secours Catholique du Donjon presbytère Le Donjon

Brunch du Secours Catholique du Donjon

presbytère 5 avenue Honoré Préveraud Le Donjon Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’équipe du Donjon vous invite à un moment festif et convivial ouvert à toutes et à tous !

.

presbytère 5 avenue Honoré Préveraud Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org

English :

To celebrate the 80th anniversary of Secours Catholique, the team at Le Donjon invites you to a festive and convivial event open to all!

