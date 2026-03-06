Brunch du Secours Catholique du Donjon presbytère Le Donjon
Brunch du Secours Catholique du Donjon
presbytère 5 avenue Honoré Préveraud Le Donjon Allier
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00
2026-05-30
À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’équipe du Donjon vous invite à un moment festif et convivial ouvert à toutes et à tous !
presbytère 5 avenue Honoré Préveraud Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org
English :
To celebrate the 80th anniversary of Secours Catholique, the team at Le Donjon invites you to a festive and convivial event open to all!
