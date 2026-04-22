Projection film Compostelle Centre socioculturel Le Donjon
Projection film Compostelle Centre socioculturel Le Donjon samedi 23 mai 2026.
Le Donjon
Projection film Compostelle
Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
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Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
L’événement Projection film Compostelle Le Donjon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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