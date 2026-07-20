Brunch gourmand et guinguette Fay-sur-Lignon
dimanche 9 août 2026 · Fay-sur-Lignon
Informations pratiques
Fay-sur-Lignon
Brunch gourmand et guinguette
Place du foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 29.9 – 29.9 – 29.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:45:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-16
Les délices du Mézenc propose un brunch gourmand et musical. Au programme buffet salé et sucré, charcuteries, salades composées, près de 50 variétés de fromages, barbecue et animation musicale dans une ambiance conviviale.
Sur réservation.
.
Place du foirail Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 15 77 team@lesdelicesdumezenc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les délices du Mézenc offers a gourmet brunch with live music. On the menu: a savory and sweet buffet, cold cuts, mixed salads, nearly 50 varieties of cheese, barbecue, and live music in a friendly atmosphere.
Reservations required.
L’événement Brunch gourmand et guinguette Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Fay-sur-Lignon (Haute-Loire)
- Balade nature en joelette Salle de Mathias Fay-sur-Lignon 15 août 2026
- Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon 20 octobre 2026