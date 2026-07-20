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AGENDA · Fay-sur-Lignon

Brunch gourmand et guinguette Fay-sur-Lignon

dimanche 9 août 2026 · Fay-sur-Lignon

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:45:00
Adresse
Place du foirail
Ville
43430 Fay-sur-Lignon
Département
Haute-Loire
Tarif
29.9 29.9 29.9

Fay-sur-Lignon

Brunch gourmand et guinguette

Place du foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 29.9 – 29.9 – 29.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:45:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09 2026-08-16

Les délices du Mézenc propose un brunch gourmand et musical. Au programme buffet salé et sucré, charcuteries, salades composées, près de 50 variétés de fromages, barbecue et animation musicale dans une ambiance conviviale.
Sur réservation.
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Place du foirail Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 15 77  team@lesdelicesdumezenc.fr

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English :

Les délices du Mézenc offers a gourmet brunch with live music. On the menu: a savory and sweet buffet, cold cuts, mixed salads, nearly 50 varieties of cheese, barbecue, and live music in a friendly atmosphere.
Reservations required.

L’événement Brunch gourmand et guinguette Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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