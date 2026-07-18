AGENDA · Casteljaloux
Brunch musical Le Spot Casteljaloux
dimanche 6 septembre 2026 · Le Spot · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Brunch musical
Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:30:00
fin : 2026-09-06 14:00:00
Date(s) :
2026-09-06
De 10h30 à 14h pour les commandes
De 10h30 à 14h pour les commandes .
Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72
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English : Brunch musical
From 10:30 a.m. to 2:00 p.m. for orders
L’événement Brunch musical Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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