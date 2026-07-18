Brunch musical Le Spot Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Brunch musical

Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:30:00

fin : 2026-09-06 14:00:00

Date(s) :

2026-09-06

De 10h30 à 14h pour les commandes

De 10h30 à 14h pour les commandes .

Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72

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English : Brunch musical

From 10:30 a.m. to 2:00 p.m. for orders

L’événement Brunch musical Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne