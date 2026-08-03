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Visite de l’atelier des Tontons Papas Atelier des Tontons Papas Casteljaloux

jeudi 20 août 2026 · Atelier des Tontons Papas · Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas Atelier des Tontons Papas Casteljaloux

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Atelier des Tontons Papas
Adresse
380 Rue des Chantiers de Jeunesse
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas

Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30
Pensez à réserver
Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30
Pensez à réserver   .

Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas

Guided Tour of the Tontons Papas Ice Cream Workshop
Limited number of spots. Tour duration: 1 hour 30 minutes
Registration required

L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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