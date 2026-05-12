Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux

Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas

Rue des Chantiers de Jeunesse Atelier des Tontons Papas Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas

Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .

Rue des Chantiers de Jeunesse Atelier des Tontons Papas Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas

L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne