Nuit des étoiles Chemin de PAILLASSON Casteljaloux
lundi 20 juillet 2026 · Chemin de PAILLASSON · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Nuit des étoiles
Chemin de PAILLASSON Au dessus du golf Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Venez observer les étoiles et les constellations avec Sébastien Parailloux.
Venez avec vos plaids, pulls et lampes torches. Conte sur les étoiles, observation des différentes constellations avec un laser, observation au télescope des astres si le temps le permet.
Venez observer les étoiles et les constellations avec Sébastien Parailloux.
Venez avec vos plaids, pulls et lampes torches. Conte sur les étoiles, observation des différentes constellations avec un laser, observation au télescope des astres si le temps le permet. .
Chemin de PAILLASSON Au dessus du golf Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 50 91 77
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English : Nuit des étoiles
Come stargaze and explore the constellations with Sébastien Parailloux.
Bring your blankets, sweaters, and flashlights. Enjoy a story about the stars, observe the different constellations with a laser pointer, and, weather permitting, view the stars through a telescope.
L’événement Nuit des étoiles Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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