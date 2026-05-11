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Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux

Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux

Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Lac de Clarens

Adresse : Castel Chalets

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Danse Polynésienne

Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Plongez au cœur des îles du Pacifique, niveau découverte débutant.
Cours à partir de 5 ans sans limite d’âges.
Pas de base du Ori Tahiti et Aparima.
Sur inscription.   .

Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14 

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English : Danse Polynésienne

L’événement Danse Polynésienne Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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