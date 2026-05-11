Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux
Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux mercredi 8 juillet 2026.
Casteljaloux
Danse Polynésienne
Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Plongez au cœur des îles du Pacifique, niveau découverte débutant.
Cours à partir de 5 ans sans limite d’âges.
Pas de base du Ori Tahiti et Aparima.
Sur inscription. .
Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse Polynésienne
L’événement Danse Polynésienne Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux 15 mai 2026
- Le pouvoir des cartes Le Grand Bain Casteljaloux 15 mai 2026
- Concert gratuit Darkan Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux 16 mai 2026
- Après-midi jeux Le Grand Bain Casteljaloux 17 mai 2026
- Atelier crochet Le Grand Bain Casteljaloux 18 mai 2026