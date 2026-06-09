Fête annuelle de l’Amicale Laïque Casteljaloux
Fête annuelle de l’Amicale Laïque Casteljaloux samedi 27 juin 2026.
Casteljaloux
Fête annuelle de l’Amicale Laïque
Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Jeux style kermesse, chasse aux trésors, jeux pour enfants, yoga du rire
Apéritif culturel avec chorale et théâtre
Représentation de l’atelier danse
Soirée dansante
Restauration grillades/frites et buvette le soir .
Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr
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English : Fête annuelle de l’Amicale Laïque
L’événement Fête annuelle de l’Amicale Laïque Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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