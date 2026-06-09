Casteljaloux

Fête annuelle de l’Amicale Laïque

Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Jeux style kermesse, chasse aux trésors, jeux pour enfants, yoga du rire

Apéritif culturel avec chorale et théâtre

Représentation de l’atelier danse

Soirée dansante

Restauration grillades/frites et buvette le soir .

Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête annuelle de l’Amicale Laïque

L’événement Fête annuelle de l’Amicale Laïque Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne