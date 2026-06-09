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Fête annuelle de l’Amicale Laïque Casteljaloux

Fête annuelle de l’Amicale Laïque Casteljaloux

Fête annuelle de l’Amicale Laïque Casteljaloux samedi 27 juin 2026.

Adresse : Parc municipal

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Fête annuelle de l’Amicale Laïque

Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Jeux style kermesse, chasse aux trésors, jeux pour enfants, yoga du rire
Apéritif culturel avec chorale et théâtre
Représentation de l’atelier danse
Soirée dansante
Restauration grillades/frites et buvette le soir   .

Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr

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English : Fête annuelle de l’Amicale Laïque

L’événement Fête annuelle de l’Amicale Laïque Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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