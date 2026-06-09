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Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux

Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux

Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux samedi 13 juin 2026.

Lieu : Route de Mont-de-Marsan

Adresse : Brasserie du Casino

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Concert gratuit

Route de Mont-de-Marsan Brasserie du Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Dînez en musique   .

Route de Mont-de-Marsan Brasserie du Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00 

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English : Concert gratuit

L’événement Concert gratuit Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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