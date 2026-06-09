Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux
Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux samedi 13 juin 2026.
Casteljaloux
Concert gratuit
Route de Mont-de-Marsan Brasserie du Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Dînez en musique .
Route de Mont-de-Marsan Brasserie du Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00
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English : Concert gratuit
L’événement Concert gratuit Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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