Forum médiation familiale Salle Jean Monnet Casteljaloux
Forum médiation familiale Salle Jean Monnet Casteljaloux mardi 9 juin 2026.
Casteljaloux
Forum médiation familiale
Salle Jean Monnet 2° étage Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 10:00:00
fin : 2026-06-09 12:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Forum d’information ouvert aux professionnels et aux particuliers Médiation familiale et protection juridique des majeurs vulnérables
Comprendre la médiation familiale, mieux connaître la protection juridique des majeurs, échanger avec des professionnels du territoire, poser vos questions. .
Salle Jean Monnet 2° étage Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 00 50
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English :
L’événement Forum médiation familiale Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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