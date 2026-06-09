Cinéma Le Doc du jeudi Place José Bès Casteljaloux
Cinéma Le Doc du jeudi Place José Bès Casteljaloux jeudi 25 juin 2026.
Casteljaloux
Cinéma Le Doc du jeudi
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Laïcité, liberté, égalité, fraternité
Film présenté par Vincent Berge, médiateur cinéma, dans le cadre de la Ligue de l’Enseignement 47 .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
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English : Cinéma Le Doc du jeudi
L’événement Cinéma Le Doc du jeudi Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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