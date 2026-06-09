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Cinéma Le Doc du jeudi Place José Bès Casteljaloux

Cinéma Le Doc du jeudi Place José Bès Casteljaloux

Cinéma Le Doc du jeudi Place José Bès Casteljaloux jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Place José Bès

Adresse : Cinéma l'Odyssée

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 4.5 4.5 4.5 Tarif réduit

Casteljaloux

Cinéma Le Doc du jeudi

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Laïcité, liberté, égalité, fraternité
Film présenté par Vincent Berge, médiateur cinéma, dans le cadre de la Ligue de l’Enseignement 47   .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30  cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Cinéma Le Doc du jeudi

L’événement Cinéma Le Doc du jeudi Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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