Cinéma Le Doc du jeudi Place José Bès Casteljaloux jeudi 25 juin 2026.

Casteljaloux

Cinéma Le Doc du jeudi

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Laïcité, liberté, égalité, fraternité

Film présenté par Vincent Berge, médiateur cinéma, dans le cadre de la Ligue de l’Enseignement 47 .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Cinéma Le Doc du jeudi

L’événement Cinéma Le Doc du jeudi Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne