Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux
Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux dimanche 14 juin 2026.
Casteljaloux
Le Grand Bain sonore
Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Invitation à se détendre et à lâcher prise grâce à des sons et des vibrations sonores.
Proposé par Pierre TEBOUL, musicothérapeute et énergéticien, dans le jardin si le temps le permet. .
Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29
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English : Le Grand Bain sonore
L’événement Le Grand Bain sonore Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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