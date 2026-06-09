Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux

Casteljaloux

Le Grand Bain sonore

Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Invitation à se détendre et à lâcher prise grâce à des sons et des vibrations sonores.

Proposé par Pierre TEBOUL, musicothérapeute et énergéticien, dans le jardin si le temps le permet. .

Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29

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English : Le Grand Bain sonore

L’événement Le Grand Bain sonore Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne