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Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux

Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux

Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Café associatif Le Grand Bain

Adresse : 69 Grand Rue

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Le Grand Bain sonore

Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Invitation à se détendre et à lâcher prise grâce à des sons et des vibrations sonores.
Proposé par Pierre TEBOUL, musicothérapeute et énergéticien, dans le jardin si le temps le permet.   .

Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 

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English : Le Grand Bain sonore

L’événement Le Grand Bain sonore Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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