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Initiation danses du Pacifique Casteljaloux

Initiation danses du Pacifique Casteljaloux

Initiation danses du Pacifique Casteljaloux dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Lac de Clarens

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Initiation danses du Pacifique

Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:30:00
fin : 2026-06-28 20:30:00

Date(s) :
2026-06-28

Danses du Pacifique initiation gratuite
Dress code haut noir et paréo coloré   .

Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14 

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English : Initiation danses du Pacifique

L’événement Initiation danses du Pacifique Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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