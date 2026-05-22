Atelier de danses polynésiennes Castel Chalets Casteljaloux

Casteljaloux

Atelier de danses polynésiennes

Castel Chalets 680 Allée des Cigales Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29

Plongez au cœur des îles du Pacifique, niveau découverte débutant

Cours à partir de 5 ans sans limite d’âges

Pas de base du Ori Tahiti et Aparima .

Castel Chalets 680 Allée des Cigales Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14

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English : Atelier de danses polynésiennes

L’événement Atelier de danses polynésiennes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne