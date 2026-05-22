Atelier de danses polynésiennes Castel Chalets Casteljaloux
Atelier de danses polynésiennes Castel Chalets Casteljaloux mercredi 1 juillet 2026.
Casteljaloux
Atelier de danses polynésiennes
Castel Chalets 680 Allée des Cigales Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29
Plongez au cœur des îles du Pacifique, niveau découverte débutant
Cours à partir de 5 ans sans limite d’âges
Pas de base du Ori Tahiti et Aparima .
Castel Chalets 680 Allée des Cigales Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de danses polynésiennes
L’événement Atelier de danses polynésiennes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux 27 mai 2026
- Broderie Le Grand Bain Casteljaloux 27 mai 2026
- Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux 27 mai 2026
- Balade en Segway Casteljaloux 27 mai 2026
- Atelier Quelles pistes pour votre changement professionnel ? Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux 27 mai 2026