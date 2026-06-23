Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux
Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux mercredi 8 juillet 2026.
Casteljaloux
Visite de l’Eggstra
Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra
Possibilité de créer son œuf.
Sur inscription
Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra.
Possibilité de créer son œuf. .
Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de l’Eggstra
Guided tour of the Eggstra workshop
Opportunity to create your own egg.
Registration required
L’événement Visite de l’Eggstra Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Exposition de photographies Maison du Roy Casteljaloux 1 juillet 2026
- Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux 1 juillet 2026
- Atelier de danses polynésiennes Castel Chalets Casteljaloux 1 juillet 2026
- Vide grenier Casteljaloux 5 juillet 2026
- Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux 6 juillet 2026