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Vide grenier Casteljaloux

Vide grenier Casteljaloux

Vide grenier Casteljaloux dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Place de la Cardine

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Vide grenier

Place de la Cardine Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Restauration rapide sur place   .

Place de la Cardine Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 31 70 04 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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