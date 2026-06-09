Casteljaloux

Vide grenier

Place de la Cardine Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Restauration rapide sur place .

Place de la Cardine Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 31 70 04

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne