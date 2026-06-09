Vide grenier Casteljaloux
Vide grenier Casteljaloux dimanche 5 juillet 2026.
Casteljaloux
Vide grenier
Place de la Cardine Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Restauration rapide sur place .
Place de la Cardine Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 31 70 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Forum médiation familiale Salle Jean Monnet Casteljaloux 9 juin 2026
- Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux 13 juin 2026
- Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux 14 juin 2026
- Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux 17 juin 2026
- Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux 17 juin 2026