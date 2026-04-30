Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux
Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux mardi 7 juillet 2026.
Casteljaloux
Visite de l’atelier des Tontons Papas
Rue des Chantiers de Jeunesse Atelier des Tontons Papas Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .
Rue des Chantiers de Jeunesse Atelier des Tontons Papas Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas
L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne