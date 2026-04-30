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Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Rue des Chantiers de Jeunesse

Adresse : Atelier des Tontons Papas

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas

Rue des Chantiers de Jeunesse Atelier des Tontons Papas Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30   .

Rue des Chantiers de Jeunesse Atelier des Tontons Papas Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas

L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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