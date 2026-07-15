Diffusion de la finale de la Coupe du Monde (uniquement si présence de la France) Seconde plage du Lac de Clarens Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Diffusion de la finale de la Coupe du Monde (uniquement si présence de la France)

Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La finale de la Coupe du monde de football 2026 est le match de football concluant la 23e Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Elle aura lieu au MetLife Stadium, près de New-York aux États-Unis, le dimanche 19 juillet 2026 à 15h heure locale.

La finale de la Coupe du monde de football 2026 est le match de football concluant la 23e Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Elle aura lieu au MetLife Stadium, près de New-York aux États-Unis, le dimanche 19 juillet 2026 à 15h heure locale. .

Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72

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English : Diffusion de la finale de la Coupe du Monde (uniquement si présence de la France)

The 2026 FIFA World Cup Final is the match that will conclude the 23rd FIFA World Cup, hosted by the United States, Mexico, and Canada. It will take place at MetLife Stadium, near New York City in the United States, on Sunday, July 19, 2026, at 3:00 p.m. local time.

L’événement Diffusion de la finale de la Coupe du Monde (uniquement si présence de la France) Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne