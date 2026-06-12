Casteljaloux

Grand rassemblement de véhicules anciens 18° édition

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

De 9h à 18h exposition de plus de 250 véhicules anciens (autos, motos, tracteurs, utilitaires, militaires, d’Exceptions…)

De 10h à 12h balade dans la campagne environnante

12h apéritif offert à tous et pique-nique géant sur le site et dans la salle de la Bartère (tables et chaises disponibles, glacier Les Tontons papas, pizzatier Castel Pizza, buvette)

Toute la journée le Conservatoire Rural de Gascogne sera ouvert

Nombreuses activités bourse, tombola, démonstrations, buvette .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 16 90 82 thierrybore@wanadoo.fr

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English : Grand rassemblement de véhicules anciens 18° édition

L’événement Grand rassemblement de véhicules anciens 18° édition Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne