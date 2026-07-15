Le pti marché du bien-être Lac de Clarens Casteljaloux
jeudi 16 juillet 2026 · Lac de Clarens · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Le pti marché du bien-être
Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Tous les jeudis soirs.
Venez découvrir nos exposants et leurs nombreux produits.
Fromages, foie gras, tissus et créations textiles, food trucks, artisanat et créations locales.
Tous les jeudis soirs.
Venez découvrir nos exposants et leurs nombreux produits.
Fromages, foie gras, tissus et créations textiles, food trucks, artisanat et créations locales. .
Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 56 91 47
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English : Le pti marché du bien-être
Every Thursday evening.
Come discover our vendors and their wide variety of products.
Cheese, foie gras, fabrics and textile creations, food trucks, crafts, and local creations.
L’événement Le pti marché du bien-être Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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